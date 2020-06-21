Bir metrede bir ömür...21 yıldır 1 metre genişliğindeki dükkanda ayakkabı tamir ediyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bir metrede bir ömür...21 yıldır 1 metre genişliğindeki dükkanda ayakkabı tamir ediyor

Bir metrede bir ömür.

21.06.2020 09:00 | Son Güncelleme: 21.06.2020 09:05

Bir metrede bir ömür...21 yıldır 1 metre genişliğindeki dükkanda ayakkabı tamir ediyor

-Ayakkabıcılık yaparak üç çocuk büyüten Baki Nas mesleğin son temsilcilerinden

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de 21 yıl önce başladığı ayakkabı tamirciliği mesleğinin son temsilcilerinden Baki Nas, iki kişinin yan yana geçemediği 1 metre 5 santimetre genişliğindeki dükkanında mesleğini sürdürüyor.

Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi Caddesinde 21 yıl önce "Nas Kundura Tamir Evi" adını verdiği dükkanında zanaatını icra etmeye başlayan 58 yaşındaki Nas, aradan geçen bu sürede 3 çocuğunu büyüterek okutup, evlendirdi.

Eskiden dükkanın mevcut genişlikten iki kat daha geniş olduğunu fakat yan taraftaki binanın yapılmasının ardından dükkanın 1 metre 5 santimetre genişliğe düştüğünü anlatan Nas, "21 yıldır bu mesleği yapıyorum. Dükkanın genişliği 1 metre 5 santimetre. Zor oluyor ama zor güzeldir, herkes seçmez. Kiradayım burada. İlk zamanlar şu anki halinin iki katı genişliğindeydi. Önemli olan rızkı kazanmak. Büyükte de aynı yiyorsun küçükte de. Çok sıkıntı yok. Darlanıyorum, zor oluyor ama güzel. Müşteriler de hep dar olduğunu söylüyor, darlanıp dışarıya çıkıyorlar" dedi.

Üç kızından ikisini evlendirdiğini, birisinin de üniversite okuduğunu kaydeden Nas,

"20 yıl önce 11 ayakkabıcıydık. Şimdilerde azaldık. Ölen gidiyor, hurdacı da malzemesini alıyor. Sanat daha yok. Kıymeti de yok. Çok öncelerden değerliydi bu sanat. Çünkü o zaman yoksulluk vardı. Ayakkabı alamıyordu insanlar. Ama şimdi internet var, her şey var" diye konuştu.

İnsanlara çeşitli tavsiyelerde bulunan Nas, "Kanaatten güzeli yoktur. Ben üç çocuğumla çok mutlu ve rahatım. İnsanlar çok bencil oldu, hiçbirşeyi beğenmez oldu. Toplum dejenere oldu, karıştı" ifadelerini kullandı.

Ayakkabı tamirciliği mesleğini kendi kendine öğrenmediğini, hayatında hiç ayakkabı tamir etmeden oturup yapmaya başladığını dile getiren Nas, "Kul isteyince Allah yardım eder" şeklinde konuştu.

Gümüşhane'de bu mesleğin son temsilcileri olduklarını dile getiren Nas, Belediye'den kendisi gibi az sayıda kalan zanaatkarlar için bir pasaj yapmasını da istedi.

Bir metrede bir ömür...21 yıldır 1 metre genişliğindeki dükkanda ayakkabı tamir ediyor

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Dayanışma Kampayası'na yüzüğünü bağışlayan kadına aynı yüzüğü hediye etti Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Dayanışma Kampayası'na yüzüğünü bağışlayan kadına aynı yüzüğü hediye etti
Evlilik teklifi organizasyonu düzenleyen grup silahlı çatışmanın ortasında kaldı: 3 yaralı, 7 gözaltı Haber
Evlilik teklifi organizasyonu düzenleyen grup silahlı çatışmanın ortasında kaldı: 3 yaralı, 7 gözaltı
Veterinerler, son günlerde sıkça görülen yılanların nedenini anlattı Haber
Veterinerler, son günlerde sıkça görülen yılanların nedenini anlattı
Gaziantepli öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü Haber
Gaziantepli öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü
Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi Haber
Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi
Dini nikahlı eşini öldürdü, 'Neden yaptınız?' sorusuna 2 kelimelik yanıt verdi Haber
Dini nikahlı eşini öldürdü, "Neden yaptınız?" sorusuna 2 kelimelik yanıt verdi
Eşinin dolandırıldığı mesaj girişimci kadına ilham kaynağı oldu! Şimdilerde 2 dönümlük seraya sahip
Eşinin dolandırıldığı mesaj girişimci kadına ilham kaynağı oldu! Şimdilerde 2 dönümlük seraya sahip
Ahmet Kaya'nın kızı Melis Kaya yıllar sonra konuştu
Ahmet Kaya'nın kızı Melis Kaya yıllar sonra konuştu
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim
Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor
Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor
Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım
Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım
Mısır'daki darbeci Sisi yönetiminden Türkiye karşıtı hamle! Orduya sınır dışı operasyon emri verdi
Mısır'daki darbeci Sisi yönetiminden Türkiye karşıtı hamle! Orduya sınır dışı operasyon emri verdi
Top cambazı kadın futbolcu Melody Donchet, topuklu ayakkabılarıyla şov yaptı
Top cambazı kadın futbolcu Melody Donchet, topuklu ayakkabılarıyla şov yaptı
ABD'de Floyd'un ölümüne yol açan bir polis daha serbest bırakıldı
ABD'de Floyd'un ölümüne yol açan bir polis daha serbest bırakıldı
Lakers'ın sahibi, Kobe Bryant'a yapılan ırkçılığı sosyal medyadan paylaştı
Lakers'ın sahibi, Kobe Bryant'a yapılan ırkçılığı sosyal medyadan paylaştı
Korona tedavisi gören öğrenciler, ambulanslarla sınav salonuna götürüldü
Korona tedavisi gören öğrenciler, ambulanslarla sınav salonuna götürüldü
Kahraman baba, 3 yaşındaki kızını kurdun ağzından aldı
Kahraman baba, 3 yaşındaki kızını kurdun ağzından aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TV kanalı talimatı! 3 ülkenin ortaklığıyla İstanbul'da kurulacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TV kanalı talimatı! 3 ülkenin ortaklığıyla İstanbul'da kurulacak
Ebru Gündeş'in 8 yaşındaki kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Anne kızın benzerliği herkesi şaşırttı
Ebru Gündeş'in 8 yaşındaki kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Anne kızın benzerliği herkesi şaşırttı
TSK'nın Kuzey Irak'taki Pençe-Kartal operasyonu 5 Arap ülkesini çıldırttı
TSK'nın Kuzey Irak'taki Pençe-Kartal operasyonu 5 Arap ülkesini çıldırttı
İtalya'da görüp Türkiye'de bal sirkesi üretmeye başladı, litresini 120 liradan satıyor
İtalya'da görüp Türkiye'de bal sirkesi üretmeye başladı, litresini 120 liradan satıyor
Alevlerin arasında kalan yaşlı kadın feci şekilde can verdi
Alevlerin arasında kalan yaşlı kadın feci şekilde can verdi
Survivor yorumcusu Semih Öztürk, Kurretülayn Matur ile gizli saklı evlendi
Survivor yorumcusu Semih Öztürk, Kurretülayn Matur ile gizli saklı evlendi
Parayı çekmeye giderken dolandırdığı galericilere yakalandı, tekme tokat dayak yedi
Parayı çekmeye giderken dolandırdığı galericilere yakalandı, tekme tokat dayak yedi
Acun Ilıcalı, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya çiftini ziyaret etti
Acun Ilıcalı, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya çiftini ziyaret etti
Güpegündüz pompalı tüfekle gezen şahıs yanından geçen polis aracına bile aldırış etmedi
Güpegündüz pompalı tüfekle gezen şahıs yanından geçen polis aracına bile aldırış etmedi
Aksaray'da üretilen sarımsaklar Rusya'da korona tedavisinde ve ilacında kullanılıyor
Aksaray'da üretilen sarımsaklar Rusya'da korona tedavisinde ve ilacında kullanılıyor
Inter'in efsane futbolcusu Mario Corso yaşamını yitirdi
Inter'in efsane futbolcusu Mario Corso yaşamını yitirdi
Adı Fenerbahçe ile anılan Morozyuk, transfer iddialarına yanıt verdi: Her şey mümkün
Adı Fenerbahçe ile anılan Morozyuk, transfer iddialarına yanıt verdi: Her şey mümkün
Beren Saat, Kenan Doğulu'dan ayrılıyor! Acil daire arayışına girdi
Beren Saat, Kenan Doğulu'dan ayrılıyor! Acil daire arayışına girdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Donald Trump Berat Albayrak Devlet Bahçeli Mustafa Şentop
Magazin Sıla Hülya Avşar Aleyna Tilki Demet Akalın
Spor Yılmaz Vural Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Fernando Muslera
Daha Fazla Lgs Kadın Bodrum Beşiktaş
Şu an buradasınız: Bir metrede bir ömür...21 yıldır 1 metre genişliğindeki dükkanda ayakkabı tamir ediyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.6.2020 09:06:24. #1.15#
title