Bir meslek daha tarih oluyor
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Bir meslek daha tarih oluyor

Bir meslek daha tarih oluyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Eskişehir'de kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerden biri olan kasket ustalığının son temsilcilerinden Naci Umut, çırak yetişmemesinden dolayı mesleğin yakında yok olacağını söyledi.

Eskişehir'de kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerden biri olan kasket ustalığının son temsilcilerinden Naci Umut, çırak yetişmemesinden dolayı mesleğin yakında yok olacağını söyledi.

40 yıldan fazladır kasket ustalığı yapan 40 yaşındaki Naci Umut, Hamam Yolu bölgesinde bulunan dükkanında, mesleğin yok olmasının sebeplerini anlattı. Umut, 50 metrekarelik dükkanında kasketlerin hem satışını hem de imalatını yapmaya devam ediyor.

"GENÇLERE KÜLTÜREL VE SANATSAL MESLEKLERİN ÖĞRETİLMESİ GEREKİYOR"

Eskişehir'de 1970 yılında babasının yanında çırak olarak kasket üretimine adım atan Naci Umut, mesleği sürdürüyor. Fabrika üretimi şapkalar ve gelişen teknoloji ile birlikte mesleğin bitişinin hızlandığını anlatan Umut, unutulmaya yüz tutan kasket şapkalarını üretmeye devam ediyor. Umut, günümüzde kasket imalatını yapabilecek çırak bulamadıklarını söyleyerek, "Çırak bulma sorununu birçok meslek yaşıyor. Bizleri, kültürel değerlere sahip tarihi mesleklerin yok olması üzüyor. Gençlere kültürel ve sanatsal mesleklerinin öğretilmesi gerekiyor. Onlar öğrenmese hiç bir mesleğin devamı olmaz" ifadelerini kullandı.

"10 YIL SONRA BU MESLEĞİN YOK OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

Cumhuriyetin kuruluşundan 1985'e kadar talebin iyi olduğu belirten Umut, 1985'den sonra satışların duraksadığına dikkat çekti. Umut, "Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana şapka hayatımızda devamlı varlığını sürdürdü. 1985'den sonra günümüze kadar duraklama yaşanıyor. 10 yıl sonra bu mesleğin yok olacağını düşünüyoruz. Kasket şapkasını vatandaşlarımız eskisi kadar takmıyor. 1985'den öncesi çocuk, genç ve yaşlı demeden herkes takıyordu. Günümüzde yeni modalar çıktığı için sabit müşterilerden başka talep eden olmuyor" diye konuştu.

(İHA)

Bir meslek daha tarih oluyor
Bir meslek daha tarih oluyor
Bir meslek daha tarih oluyor
Bir meslek daha tarih oluyor
Bir meslek daha tarih oluyor
Bir meslek daha tarih oluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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