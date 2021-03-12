Bir merakla başladı, şimdi satmaya kıyamıyor

Bir merakla başladı, şimdi satmaya kıyamıyor

Kuru temizleme dükkanını adeta antikacıya çevirdi

Bilecikli 56 yaşındaki Necati Sarı:

"En nadide parçam doğduğum 1965 yılına ait takvim"

"Koku yüzünden eskiden dükkanıma girmeyen çocuklar şimdi çıkmak istemiyor"

BİLECİK - Bilecik'te kuru temizlemecilik yapan 56 yaşındaki Necati Sarı'nın, bir merakla başladığı antika işinde şimdi yüzlerce eski materyali var. Dükkanına temizlenmesi için kıyafet getirenler ilk etapta dükkanı antikacı sanıyorlar.

Bilecik merkez Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde yıllarca kuru temizle işi yapan Necati Sarı, internet siteleri üzerinden gördüğü antika eşyalara merak sarmaya başladı. Bunun akabinde bulduğu ve beğendiği eşyaları toplamaya başlayan Sarı'nın dükkanı şimdi adeta bir antikacı dükkanı andırıyor.

"En nadide parçam doğduğum 1965 yılına ait takvim"

En nadide parçasının kendi doğduğu yıl olan 1965 yılına ait takvim olduğunu anlatan Sarı, "Benim asım işim mermercilikti. Daha sonra kuru temizleme işine girdim. Sonrasında bu işi yaparken 6-7 yıl önce televizyon ve internet sitelerinde antika paylaşımlar ilgimi çekti. Ondan sonra ufak ufak antika toplamaya başladım. Tabi bu iş biraz para isteyen bir iş. Bunun için düzenli bir geliriniz olması lazım. Bizlerde 6-7 yıldır birçok antika değeri taşıyan parça topladım. Benim için parasal olarak büyük olmayan eserler olabilir, ama manevi olarak çok değerli parçalarım var. Bunlardan birincisi ben 1965 yılında doğdum ve o yıla takvimim var. Onun yanında belki 100 yıllık bir duam var. Bunu ben 15 liraya almıştım ama 200 TL verip zamanında çerçeve yaptırdım" dedi.

"Dükkana girmeyen çocuklar dükkandan çıkmıyor"

Sarı, kendisinin kuru temizleme yaptığı için işinin kimyasallar olduğunu anlatarak, "Daha önceden anne veya babalarınla gelen çocuklar içerisi ağır kokuyor diye dükkana girmezdi. Şimdi ise bu değişik eşyaları görünce dükkandan çıkmıyorlar. Bununla ilgili çok güzel geri dönüşümler oluyor. Bir çocuk bir gün ailesine ne zaman o kuru temizlemeciye gideceğiz, orası çok güzel diye sorumuş. Bunu bana ailesi anlattı çok hoşuma gitti. Bir gün dükkanıma ilk defa gelen biri 'kusura bakmayın yanlış dükkana geldim, herhalde kuru temizlemeci neresi' diye sormuştu. Bu da benim için güzel bir anıydı. Burada insanların mutlu olması fotoğraf çekinmesi beni çok mutlu ediyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CEM KAAN TOKA