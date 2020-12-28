Bir mahalleden çıkarılan hafriyat bir başka mahallede yol yapımı için kullanılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Bir mahalleden çıkarılan hafriyat bir başka mahallede yol yapımı için kullanılıyor

28.12.2020 13:59 | Son Güncelleme: 28.12.2020 14:03
Bir mahalleden çıkarılan hafriyat bir başka mahallede yol yapımı için kullanılıyor

Afyonkarahisar Belediyesi ekipleri tarafından bir mahallede başlatılan çalışmalar kapsamında çıkan hafriyat bir başka mahallenin yol yapımında kullanılacak.

Afyonkarahisar Belediyesi ekipleri tarafından bir mahallede başlatılan çalışmalar kapsamında çıkan hafriyat bir başka mahallenin yol yapımında kullanılacak.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in talimatlarıyla Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Yenice Mahallesinde yeni yol açma çalışmasına devam ediyor.

Kentte konforlu ve güvenilir bir ulaşım ağı oluşturmak için çalışan ekipler, Kanlıca mahallesi TOKİ konutlarından çıkan hafriyatları değerlendirerek Yenice mahallesinde yapımına başlanan yol için kullanıyor. Zemin iyileştirme ve dolgu çalışmalarını sürdüren ekipler, hafta sonu kısıtlamasında da çalışmaların aralıksız olarak devam etti. - AFYONKARAHİSAR

Bir mahalleden çıkarılan hafriyat bir başka mahallede yol yapımı için kullanılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Fuat Oktay Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Demet Akalın Burak Özçivit Murat Dalkılıç
Spor Ali Koç Erol Bulut Ryan Babel Arda Turan Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kaza Elazığ Oyunlar Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bir mahalleden çıkarılan hafriyat bir başka mahallede yol yapımı için kullanılıyor | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 14:08:17. #1.15#
title