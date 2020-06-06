Bir mahalledeki karantina sona erdi
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Bir mahalledeki karantina sona erdi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir mahallede uygulanan 14 günlük karantina sona erdi.

06.06.2020 18:44 | Son Güncelleme: 06.06.2020 18:49

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir mahallede uygulanan 14 günlük karantina sona erdi.

Kozdere Mahallesi'nde uygulanan karantina sona ererken, doğrudan temas ettikleri tespit edilen 19 kişinin karantina süresi 7 gün daha uzatıldı.

Mahalledeki giriş çıkışları engelleyen barikatları kaldırdı.

Karantina süresi devam eden vatandaşların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacağı öğrenildi.

Bir mahalledeki karantina sona erdi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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