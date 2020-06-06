Bir mahalledeki karantina sona erdi
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir mahallede uygulanan 14 günlük karantina sona erdi.
06.06.2020 18:44 | Son Güncelleme: 06.06.2020 18:49
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir mahallede uygulanan 14 günlük karantina sona erdi.
Kozdere Mahallesi'nde uygulanan karantina sona ererken, doğrudan temas ettikleri tespit edilen 19 kişinin karantina süresi 7 gün daha uzatıldı.
Mahalledeki giriş çıkışları engelleyen barikatları kaldırdı.
Karantina süresi devam eden vatandaşların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacağı öğrenildi.
Kaynak: AA