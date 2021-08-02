Bir mahalle yanmaktan son anda böyle kurtarıldı
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Bir mahalle yanmaktan son anda böyle kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı / İsa Akar - Haberler | Güncel

Bir mahalle yanmaktan son anda böyle kurtarıldı Manavgat'ta orman yangını 6. gününde devam ediyor Alevlerin esir aldığı Beydiğin Mahallesi yanmaktan güçlükle kurtarıldı Metrelerce yükselen alevlere vatandaşlar ve ekipler canı pahasına müdehala etti Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangını 6.

Bir mahalle yanmaktan son anda böyle kurtarıldı

Manavgat'ta orman yangını 6. gününde devam ediyor

Alevlerin esir aldığı Beydiğin Mahallesi yanmaktan güçlükle kurtarıldı

Metrelerce yükselen alevlere vatandaşlar ve ekipler canı pahasına müdehala etti

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangını 6. gününde Beydiğin Mahallesi'nde etkili oluyor. Mahalleli ve ekipler, evlere dayanan yangını güçlükle önleyebildi.

Manavgat İlçesi'nde 6 gün önce başlayan orman yangını ilerlemeye devam ediyor. Yangın ilk çıktığı noktadan yaklaşık 40 kilometre kuzeyde bulunan Eydiğin Mahallesine kadar geldi. Bir dağın yamacına kurulu olan mahalle bir anda alevlerin arasında kaldı. Şiddetli rüzgarın etkisi ile büyüyen yangından çıkan alevler, metrelerce havaya yükseldi. Alevlerin mahalleyi sarmasının ardından bir yandan ekipler diğer taraftan mahalle sakinleri adeta seferber oldu. Ekipler evlerin içerisinde doğru ilerleyen yangına iş makineleri, arazözlerle müdahale eti. Evlerin sınırına kadar gelen alevleri ekipler güçlükle söndürdü. Vatandaşlar işe testereler ile etraftaki büyük ağaçları keserek alevlerin sıçramasını engellemeye çalıştı. Şiddetli rüzgar nedeniyle alevler sık sık yön değiştirdi. Alevlerin arasına giren vatandaşlar tehlikeye rağmen ellerindeki dal parçaları ile ateşi söndürmeye çalıştı. Yamaçtan yamaca sıçrayan alevleri söndürmek için vatandaşlar seferber oldu. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından vatandaşşar ve ekiplerin alevlerin mahalleye girmesini güçlükle engelledi. Rüzgarın etkisiyle karşı yamaca atlayan yangın ilerleyerek etkisini devam ettiriyor. Yangında bir kişi de dumandan etkilenerek,hastaneye kaldırıldı.

Bir mahalle yanmaktan son anda böyle kurtarıldı
Bir mahalle yanmaktan son anda böyle kurtarıldı
Bir mahalle yanmaktan son anda böyle kurtarıldı
Bir mahalle yanmaktan son anda böyle kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsa Akar

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