Bir mahalle ve 4 sokakta uygulanan karantina sona erdi
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Bir mahalle ve 4 sokakta uygulanan karantina sona erdi

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında salgının yayılmasını önlemek ve vatandaşların sağlığını korumak amacıyla Perli Mahallesi'nin tamamı, Gaybi Efendi Mahallesi'nde bulunan Uğur Sokak, Kanal Sokak, Seyhan Sokak ve Kızılırmak Sokak'ta uygulanan karantina sona erdi.

Bir mahalle ve 4 sokakta uygulanan karantina sona erdi
28.05.2020 11:34 | Son Güncelleme: 28.05.2020 11:34

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında salgının yayılmasını önlemek ve vatandaşların sağlığını korumak amacıyla Perli Mahallesi'nin tamamı, Gaybi Efendi Mahallesi'nde bulunan Uğur Sokak, Kanal Sokak, Seyhan Sokak ve Kızılırmak Sokak'ta uygulanan karantina sona erdi.

Tedbir amaçlı uygulanan karantina yapılan sağlık kontrollerinde olumsuz bir duruma rastlanmadığı için İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla sonlandırıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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