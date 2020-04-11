Bir mahalle koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
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Şanlıurfa, Güncel

Bir mahalle koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

Şanlıurfa'da 1 mahalle ve 7 bina, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya altındı.

11.04.2020 11:24 | Son Güncelleme: 11.04.2020 11:30
Bir mahalle koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

Şanlıurfa'da 1 mahalle ve 7 bina, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya altındı.

Valiliğin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulunca Kovid-19 salgını nedeniyle yeni tedbirler alınması uygun görüldü.

Merkez Eyyübiye, Karaköprü ve Haliliye ilçelerindeki 6 ev ile Siverek ilçe merkezi ve kırsal Böğürtlen Mahallesi'nde oturan birer kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Bunun üzerine 7 bina ve bir mahallede 14 gün karantina tedbirlerinin uygulanması kararlaştırıldı.

Karar üzerine, bu adresler giriş ve çıkışa kapatıldı.

Bir mahalle koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

Kaynak: AA

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