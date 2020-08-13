Bir mahalle karantinaya alındı Denizli'nin Tavas ilçesinde bir mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirler kapsamında karantinaya alındı.

Denizli'nin Tavas ilçesinde bir mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirler kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Akyar Mahallesi'nde Kovid-19 vakalarının arttığı, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla mahallenin karantina altına alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Söz konusu mahallemizde karantina şartlarına uygun olarak her türlü tedbir alınarak uygulamaya geçilmiştir. Karantina süresince mahalleye giriş ve çıkışların kapatılarak izole edilmesine karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

300 kişinin yaşadığı mahallede Kurban Bayramı'nda yapılan bir düğüne katılan bazı kişilerin hastaneye başvurdukları ve kendilerinde virüs tespit edildiği, ardından mahallede testler uygulandığı ve toplamda 13 kişide Kovid-19'a rastlandığı öğrenildi.

Başka bir şehre yerleşen gelin ile damadın da evlerinde karantinaya alındıkları belirtildi.

Kaynak: AA