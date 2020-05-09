Bir mahalle karantinaya alındı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bir mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bir mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Çınar Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadelede Filizören Mahallesi için yeni tedbirler alınmasına karar verildi.

Karara göre, bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması nedeniyle mahalle 14 gün süreyle karantinaya alındı, giriş ve çıkışlar yasaklandı.

Kaynak: AA