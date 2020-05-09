Bir mahalle karantinaya alındı
09.05.2020 23:00 | Son Güncelleme: 09.05.2020 23:01
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bir mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bir mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Çınar Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadelede Filizören Mahallesi için yeni tedbirler alınmasına karar verildi.
Karara göre, bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması nedeniyle mahalle 14 gün süreyle karantinaya alındı, giriş ve çıkışlar yasaklandı.
Kaynak: AA