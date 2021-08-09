Bir mahalle daha karantinaya alındı
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Bir mahalle daha karantinaya alındı

Bir mahalle daha karantinaya alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Vaka sayılarının hızla artış gösterdiği Eskişehir'de bir mahalle daha karantinaya alındı.

Vaka sayılarının hızla artış gösterdiği Eskişehir'de bir mahalle daha karantinaya alındı.

Eskişehir'de vaka sayıları hızla artış göstermeye devam ediyor. Son olarak Alpu ilçesine bağlı Uyuz Hamam mahallesinde pozitif ve temaslı vakaların artışı nedeniyle yeni tedbirler alındı. Alpu Kaymakamlığı'nın talimatı ile ilçede Covid-19 tedbirleri kapsamında ilçede 14 günlük karantina başladı. İlçeye giriş ve çıkışlar zorunlu haller dışında kapatıldı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu toplantısı sonucunda, Uyuz Hamam mahallesinde bulunan 6 pozitif ve 7 temaslı olmak üzere ev karantinasına alınan 13 şahsın kontrolleri filyasyon ekiplerince, diğer alınan tedbirlere ait kontrollerin ise jandarma ekiplerince yapılması kararı verildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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