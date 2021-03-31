Bir mahalle daha dönüşümü yaşayacak
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Bir mahalle daha dönüşümü yaşayacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Bir mahalle daha dönüşümü yaşayacak

MASKİ Genel Müdürlüğü, Salihli ilçesine bağlı Köseali Mahallesinde yapılacak olan 6 kilometre içmesuyu hattı, 10 kilometre kanalizasyon hattı ve 85 bin metrekare üstyapı çalışmasının yer teslimini yüklenici firmaya yaptı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, Salihli ilçesine bağlı Köseali Mahallesinde yapılacak olan 6 kilometre içmesuyu hattı, 10 kilometre kanalizasyon hattı ve 85 bin metrekare üstyapı çalışmasının yer teslimini yüklenici firmaya yaptı. Mahalleye yapılacak olan 9 milyon TL'lik yatırım için teşekkür eden Mahalle Muhtarı Hüseyin Deniz, memnuniyetlerini dile getirdi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 154 Mahalle Projesi kapsamında il genelinde alt ve üstyapı yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen proje kapsamında Salihli'nin Köseali mahallesinde yapılacak alt ve üstyapı çalışmalarının yer teslimi yüklenici firmaya yapıldı. Yer tesliminde Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü Hilmi Serkan Emir ile MASKİ İlçe Şefi Emin Dikici de bulundu.

9 milyon TL yatırım yapılacak

İlçe merkezlerinde olduğu gibi kırsal mahalleleri de daha sağlıklı alt ve üstyapıya kavuşturmak için yatırımlarına devam eden MASKİ Genel Müdürlüğü, Köseali mahallesine 6 kilometre içme suyu, 10 kilometre kanalizasyon hattı ile 85 bin metrekare kilit parke taş döşeme işlemi yapacak. MASKİ'nin mahalleye toplamda 9 milyon TL yatırım yapacağı öğrenildi.

Köseali Mahalle Muhtarı Hüseyin Deniz, mahalleye yapılan ve yapılacak olan yatırımlardan dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkürlerini ileterek, "Mahallemizin altyapısı 30 yıllıktı. Artık kanalizasyon hattında tıkanmalar ve içmesuyu şebeke hattında patlaklar çok sık oluşmaya başlamıştı. Yapılacak olan çalışmalarla birlikte bu sorunlarımız da ortadan kalkacaktır. Büyükşehir Belediyemizin çalışmalarından son derece memnunuz. Mahallemize yapılan beton yol çalışması ile ulaşım alanında büyük bir hizmet almıştık. Büyükşehir Belediyemiz ve MASKİ Genel Müdürlüğü'nün mahallemizde iki noktada dere geçişlerine yaptığı beton büz çalışması ile hem o noktalarda yaşanan kazalar hem de dere akışının düzeni sağlanarak taşkınlar sona erdi" diye konuştu. - MANİSA

Bir mahalle daha dönüşümü yaşayacak
Bir mahalle daha dönüşümü yaşayacak
Bir mahalle daha dönüşümü yaşayacak
Bir mahalle daha dönüşümü yaşayacak
Bir mahalle daha dönüşümü yaşayacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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