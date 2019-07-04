Bir MacBook Pro, Apple Batarya Değişimine Çağırmadan Hemen Önce Patladı

Apple geçtiğimiz ay, 2015 Eylül ile 2017 Şubat ayı arasında satılmış olan 15 inçlik MacBook Pro'ların bataryalarının aşırı ısınmaya neden olabileceğini açıklayarak ücretsiz bir değişim kampanyası başlattı. 20 Haziran'da duyurulan bu değişim kapsamına şimdi, bataryası ısınarak patlamış olan bir MacBook Pro gönderilmeye hazırlanıyor.

Steven Gagne isimli bir MacBook Pro kullanıcısının iddiasına göre MacBook Pro dizüstü bilgisayarı, 17 Haziran'da patladı. Olayın yaşandığı anda uyuduğunu ifade eden Gagne, yüksek bir sesle uyandığını ve etraftaki dumanı gördüğünü söyledi. Gagne, patlamış MacBook Pro'sunun görsellerini Facebook üzerinden paylaştı.

İşin ilginç tarafı ise bu patlamanın yaşandığı sırada dizüstü bilgisayarının elektrik bağlantısının bile olmamasıydı. Yani iddialara göre MacBook Pro, durduk yere patlamıştı. Patladığı sırada açık değildi, kullanılmıyordu ve prize bağlı değildi.

Yaşanan bu olay, Apple'ın neden bir değişim programı başlattığını açıklar nitelikte. Eğer sizlerde bir MacBook Pro sahibiyseniz ve dizüstü bilgisayarınız belirlenen tarihler arasında satın alındıysa, Apple'ın bu ücretsiz batarya değişim programını yakından takip etmenizde yarar var. Bunun için ilgili haberimizi inceleyebilir, detaylı bilgi edinebilirsiniz.