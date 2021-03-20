Bir liraya bir damacana su satıp 13 öğrenciye burs verdi
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Bir liraya bir damacana su satıp 13 öğrenciye burs verdi

20.03.2021 10:03 | Son Güncelleme: 20.03.2021 10:10

Bir liraya bir damacana su satıp 13 öğrenciye burs verdi Örnek muhtar, köye kurduğu su-matik ile bir liraya 19 litreye arıtılmış su satıp, kazandığı parayla öğrencilere burs veriyor Bursalı köy muhtarı, köyüne kurduğu arıtma sistemiyle 19 litre suyu 1 liraya satıp, bu paralarla 13 öğrenciye...

Bir liraya bir damacana su satıp 13 öğrenciye burs verdi

Örnek muhtar, köye kurduğu su-matik ile bir liraya 19 litreye arıtılmış su satıp, kazandığı parayla öğrencilere burs veriyor

BURSA - Bursalı köy muhtarı, köyüne kurduğu arıtma sistemiyle 19 litre suyu 1 liraya satıp, bu paralarla 13 öğrenciye burs verdi.

Mustafakemalpaşa ilçesinin Kestelek köyü muhtarı örnek bir girişime imza attı. Köy meydanına arıtma sistemi kuran muhtar, burada 19 litre suyu 1 liraya satıyor. Paramatiğe 1 lira atan köylüler, 19 litre damacanayı doldurabiliyor. Muhtar uygun fiyata köylüye temiz su hizmeti verirken, sulardan biriktirdiği paralarla da köylerinde üniversite okuyan 13 öğrenciye burs verdi. İhtiyacı olan çocuklar aldıkları burstan dolayı köy muhtarı Kemal Doğru'ya hayır dua ediyor.

Köylerine vatandaşlar faydalansın diye su arıtma tesisi kurduklarını ifade eden köy muhtarı Kemal Doğru, "Arıtma tesisinden köylüler 1 liraya 19 litre su doldurabiliyor. Buradan topladığımız 1 liralarla köyümüzde üniversite okuyan 13 öğrencimize burs verdik. Bu arıtma sistemi bize 10 bin liraya mal oldu. Bu parayı da köyümüzde bulunan derneğin bütçesinden karşıladık" dedi.

Bir liraya bir damacana su satıp 13 öğrenciye burs verdi
Bir liraya bir damacana su satıp 13 öğrenciye burs verdi
Bir liraya bir damacana su satıp 13 öğrenciye burs verdi
Bir liraya bir damacana su satıp 13 öğrenciye burs verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK TÜRKER

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