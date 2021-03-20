Bir liraya bir damacana su satıp 13 öğrenciye burs verdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bir liraya bir damacana su satıp 13 öğrenciye burs verdi

20.03.2021 09:03 | Son Güncelleme: 20.03.2021 09:10
Bir liraya bir damacana su satıp 13 öğrenciye burs verdi

Bursalı köy muhtarı, köyüne kurduğu arıtma sistemiyle 19 litre suyu 1 liraya satıp, bu paralarla 13 öğrenciye burs verdi.

Bursalı köy muhtarı, köyüne kurduğu arıtma sistemiyle 19 litre suyu 1 liraya satıp, bu paralarla 13 öğrenciye burs verdi.

Mustafakemalpaşa ilçesinin Kestelek köyü muhtarı örnek bir girişime imza attı. Köy meydanına arıtma sistemi kuran muhtar, burada 19 litre suyu 1 liraya satıyor. Paramatiğe 1 lira atan köylüler, 19 litre damacanayı doldurabiliyor. Muhtar uygun fiyata köylüye temiz su hizmeti verirken, sulardan biriktirdiği paralarla da köylerinde üniversite okuyan 13 öğrenciye burs verdi. İhtiyacı olan çocuklar aldıkları burstan dolayı köy muhtarı Kemal Doğru'ya hayır dua ediyor.

Köylerine vatandaşlar faydalansın diye su arıtma tesisi kurduklarını ifade eden köy muhtarı Kemal Doğru, "Arıtma tesisinden köylüler 1 liraya 19 litre su doldurabiliyor. Buradan topladığımız 1 liralarla köyümüzde üniversite okuyan 13 öğrencimize burs verdik. Bu arıtma sistemi bize 10 bin liraya mal oldu. Bu parayı da köyümüzde bulunan derneğin bütçesinden karşıladık" dedi. - BURSA

Bir liraya bir damacana su satıp 13 öğrenciye burs verdi
Bir liraya bir damacana su satıp 13 öğrenciye burs verdi
Bir liraya bir damacana su satıp 13 öğrenciye burs verdi
Bir liraya bir damacana su satıp 13 öğrenciye burs verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Akif Ersoy Süleyman Soylu Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Bige Önal Deniz Çakır Hande Erçel İbrahim Tatlıses
Spor Deniz Türüç Hakan Kutlu Aykut Kocaman Sergen Yalçın Fernando Muslera
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bir liraya bir damacana su satıp 13 öğrenciye burs verdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.3.2021 09:11:22. #1.16#
title