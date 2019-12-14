"Bir Kuyu Üç Yusuf" oyunu Bahçelievler'de ilk kez sahnelendi

14.12.2019 10:28 | Son Güncelleme: 14.12.2019 10:28

Yakaza Tiyatrosu'nun yeni oyunu "Bir Kuyu Üç Yusuf"un prömiyeri, Bahçelievler Belediyesi Akif Emre Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Gösterimin ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan oyunun yönetmeni ve oyuncusu Birol Cürgül, oyun hazırlıklarının tahmin ettiklerinden daha uzun sürdüğünü belirterek, "Çalışma süreci biraz uzun ve zor geçti ama güzel bir oyun olduğunu ümit ediyoruz. Sahneden seyirci tarafına bakınca oyun keyifli geçti. İnşallah aynı duygu ve düşüncelerle seyirciyle de buluşmuşuzdur." dedi.

Oyunun içinde birçok konunun ele alındığını ifade eden Cürgül, hikayenin tek mekanda geçmesi ve oyuncu performansına dayalı bir metin olmasının bazı zorlukları olsa da zor olanı başarıp güzel bir oyun sahneye koymak arzusuyla yola çıktıklarını söyledi.

Cürgül, seyircinin kendine ait benzerlikler bulabileceğine dikkati çekerek, "Oyun, ülkemizin ve insanımızın yaşadığı sosyal çözülmeler, inanç mevzusu, deizm, insanlık, para, aile ve akrabalık gibi pek çok konuyu ele alıyor. 26 Aralık'ta İstanbul'da tekrar sahneleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yakaza Tiyatrosu'nun ilk kez sahnelecek bir diğer oyununun da müjdesini veren Cürgül, 15 Aralık'ta Manisa Yunus Emre Belediyesi'nde "Yunus Emre" adlı oyunun prömiyerini yapacaklarını dile getirdi.

"İnşallah oyunumuz yurt dışındaki tiyatroseverlere de ulaşır"

Oyunun yazarı Hale Canat Cürgül, kendisinin de oyunu ilk kez izlediğini vurgulayarak, "Bir Kuyu Üç Yusuf" oyununun insanın gönlündeki kuyunun derinliklerine inen bir hikayeyi anlattığını belirtti.

Eserin psikolojik bir oyun olarak değerlendirilebileceğine işaret eden Hale Canat Cürgül, şunları kaydetti:

"Birbirinden çok farklı üç karakterin aynı kuyuda buluşup ortak noktalarını keşfetmelerini görüyoruz. İzleyenler arasında 12-13 yaş grubundan seyirciler de vardı. Çocukların da kendilerinden bir şeyler bulması beni çok etkiledi. Bu anlamda çok mutluyum. İnşallah oyunumuz yurt dışındaki tiyatroseverlere de ulaşır. Çok fazla talep alıyoruz, umarım yurt dışındaki Türklere de ulaştırırız."

Oyuncu Erol Karaduman, oyunda Türkiye'nin tanıdığı bir tiplemeyi canlandırdığını belirterek, zevkle oynadığı karakterlerden biri olduğunu ifade etti.

Oyuncu Fatih Mehmet Koç ise yurt dışında yaşayan ve kendi kültürüne yabancılaşmış bir karakteri canlandırdığını aktararak, "Kafasında cevap bulamadığı sorular oluyor. Kafasında şimşekler çakıyor ama en sonunda bir şeyleri anlıyor. Tabii ki bu karakter için kuyunun içindeki süreç zor bir süreç. Aklının yatmadığı birtakım olaylarla mücadele ediyor." diye konuştu.

Oyun hakkında

Hale Canat Cürgül'ün kaleme aldığı oyunda, Birol Cürgül, Erol Karaduman ve Fatih Mehmet Koç karakterlere hayat veriyor.

Birol Cürgül'ün yönettiği oyunun ışık tasarımını Fatih Mehmet Haroğlu, dekor tasarımını Hasan Çıtlak, kostüm tasarımını Bilal Sadık Suhuf, ses tasarımını ise M. Sefa Güvenir ve İsmail Hakkı Hafız yapıyor.

Kaynak: AA