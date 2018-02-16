Bir Kurşun da Benim İçin Atsınlar"

Sivas'ta, 67 yaşındaki emekli Tahsin Kartal, Zeytin Dalı Harekatı'na destek olmak için bir aylık maaşını Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına bağışladı.

Ziraat Bankası 4 Eylül Şubesi ATM'sinden bin 640 lira emekli maaşını çeken Kartal, daha sonra banka şubesine girdi.

Kartal, burada maaşının tamamını Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına bağışladı.

Kartal, daha sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türkler'in Türkiye'den başka vatan toprağı olmadığını söyledi.

Herkesin birlik ve beraberlik içerisinde bu vatan topraklarına sahip çıkması gerektiğini belirten Kartal, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçiklere Allah'tan güç ve kolaylıklar diledi.

Her zaman Mehmetçiğin yanında olduklarını hissettirmek için böyle bir davranışta bulunduğunu dile getiren Kartal, "Gerekirse diğer maaşımı da bağışlarım, hiç maaş almam. Yaşımızdan dolayı bizi askere almıyorlar, hiç değilse Zeytin Dalı Harekatı'nda bir mermim olsun. Bir mermi de benim için atsınlar. Vatanını seven herkes bir mermi için bağış yapsın." dedi.

Tahsin Kartal, operasyona katılan güvenlik güçleri için her zaman dua ettiğini sözlerine ekledi.