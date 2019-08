Bir kucaklaşma hayatlarını değiştirdi

15.08.2019 12:13

Antalya'da kimsesiz bir çocuğun ailesi olma hayalini taşıyan Alper ile Ferah Ölçer çifti, yurt ziyaretindeki tanıştıkları 2 yaşındaki Ömer'in, kendilerine sımsıkı sarılmasından etkilenerek koruyucu ailesi oldu.

Elmalı ilçesinde yaşayan ve bir kız çocukları olan 46 yaşındaki öğretmen Alper Ölçer ile 41 yaşındaki ev hanımı Ferah Ölçer, kimsesiz bir çocuğun sıcak yuvası olma hayaliyle koruyucu aile olmak için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler il Müdürlüğü'ne başvurdu.

Eşiyle çocuk yurduna ziyarete giden Ferah Ölçer, yanına gelerek kucağına oturan 2 yaşındaki Ömer'in kendisine gülümseyerek sımsıkı sarılmasından çok etkilendi.

Müdürlük yetkililerinin "Bir saat Ömer ile görüşebilirsiniz" izninin ardından çocukla eğlenceli vakit geçiren Ölçer, kendilerinden ayrılmak istemeyen Ömer'i özel izinle evlerine götürdü.

Ölçer çifti, eve girdikten sonra ilk sözü "anne" olan Ömer'in koruyucu ailesi oldu. Bağırlarına bastıkları Ömer'e sevgi ve şefkatle yaklaşan Ölçer çiftinin, yuvaları ikinci bir çocuk sesiyle şenlendi.

"Ömer'in bir sarılması, gülmesi yetti"

Ferah Ölçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evlenmeden önce yaşadığı evin yakınında çocuk yurdu olduğunu söyledi.

Yurtta kalan çocukları sevdiğini, onlarla ilgilendiğini anlatan Ölçer, o yıllarda annesine "İleride kendi hayatımı kurduğumda bir çocuğun ailesi olmak istiyorum." dediğini ifade etti.

Kızları 14 yaşına gelince hayalini gerçeğe dönüştürmek için harekete geçtiğini belirten Ölçer, "Ömer'i gördüğümde kızımı elime aldığım an kadar heyecanlandım. Kızımın küçüklüğüne benzettim. Çok güzeldi. Koşarak yanımıza gelen Ömer'in bir sarılması, gülmesi yetti. Birkaç saat için beraber olacaktık. Kucağımızdan inmeyince birlikte eve gitmemize izin verdiler. O an artık ondan vazgeçemeyeceğimizi anladık." dedi.

Ömer'in kendisine "anne" kızına "abla" demesinden çok etkilendiğini, mutlu olduğunu aktaran Ölçer, şöyle konuştu:

"Ömer, bize gerçek anlamda bayramı yaşattı. Bir aydır Ömer ile yaşıyoruz, hayatımız çok değişti. Ömer'e hem dini hem ahlaki hem de kültürel olarak çok güzel şeyler katmaya çalışacağım. Herkesi koruyucu aile olmaya davet ediyorum. Devletimiz çok güzel şartlarda çocuklarımıza bakıyor ama bu çocukların anne, baba, kardeş sevgisine ihtiyacı var. Devletimiz maddi ve manevi her şeyi veriyor. Biz sadece soframıza sevgi ve bir fazla tabak koyuyoruz. Mutluluk bu kadar basit."

"Ömrümüz yettiği sürece onun ailesi olacağız"

Baba Alper Ölçer ise Ömer'in önce Allah'ın sonra da devletin kendilerine emaneti olduğunu vurguladı. Ömer'i kızları gibi çok sevdiklerine dikkati çeken Ölçer, "Ömrümüz yettiği sürece onun ailesi olacağız. İnşallah Ömer'i vatana, millete hayırlı bir evlat olarak yetiştireceğiz." diye konuştu.

Antalya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdür Yardımcısı Halil Atik de Ömer ile Ölçer ailesi arasında çok güzel bir sevgi bağı oluştuğunu söyledi.

Ömer'in kendisine rol model olabilecek bir ailenin yanında büyüyecek olmasından dolayı mutlu olduklarını dile getiren Atik, şunları kaydetti:

"Antalya'da 145 koruyucu ailenin yanında 175 çocuğumuz bulunuyor. Ben bu ailelere 'Koca yürekli aileler' diyorum. Çocuklarımızı çocuğu olanlar kendi evlatlarından ayırmıyor, olmayanlar da göz bebekleri gibi bakıyor. Devlet olarak bizim bakım standartlarımız çok yüksek ama bir annenin, babanın vereceği şeyleri veremiyoruz. Koruyucu ailelerimiz bu noktada devreye giriyor."

