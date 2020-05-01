Bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
01.05.2020 16:57 | Son Güncelleme: 01.05.2020 17:00
Amasya'nın Göynücek ilçesinde bir köyde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Amasya'nın Göynücek ilçesinde bir köyde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgın nedeniyle alınan ek kararlar doğrultusunda Sığırçayı köyünün 14 gün süreyle karantinaya alındığı belirtildi.
Açıklamada, bugünden itibaren köye giriş ve çıkışların yasaklandığı kaydedildi.
Kaynak: AA