Bir köy karantinaya alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bir köy karantinaya alındı

İhlas Haber Ajansı / ŞENER URFA - Haberler | Sağlık

Bir köy karantinaya alındı Edirne'nin Süloğlu ilçesine bağlı bir köy, korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Bir köy karantinaya alındı

EDİRNE - Edirne'nin Süloğlu ilçesine bağlı bir köy, korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Süloğlu ilçesine bağlı Keramettin köyünde korona virüs vakalarında artış görülmesinin ardından, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu 10 gün karantina kararı aldı. Jandarma ekipleri, karar doğrultusunda köy meydanında önlemler aldı.

Tedbirler yerinde incelendi

Giriş çıkışların kontrol altına alındığı köyde, vatandaşların ihtiyaçları muhtarlık bünyesinde oluşturulan ekipler tarafından karşılanıyor. Edirne Valisi Ekrem Canalp, Süloğlu Kaymakamı Mehmet Faruk Kazdal ile birlikte köyde alınan tedbirleri yerinde inceledi.

Yüz yüze eğitime ara verildi

Kent merkezinde bulunan Mehmet Ruşen Erkurt Ortaokulu, Şükrüpaşa İlkokulu ve Kurtuluş İlkokulu'nda da korona virüs tedbirleri kapsamında yüz yüze eğitime ara verildi.

Bir köy karantinaya alındı
Bir köy karantinaya alındı
Bir köy karantinaya alındı
Bir köy karantinaya alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞENER URFA

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali İhsan Su Hayati Yazıcı Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli
Magazin Sezen Aksu Şeyma Subaşı Merve Boluğur Burcu Biricik
Spor Ali Koç Hakan Kutlu Mesut Bakkal Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kokain Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bir köy karantinaya alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 20:46:54. #1.14#
title