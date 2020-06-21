Bir köy karantinaya alındı
Uşak'ın Sivaslı ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 1 köy karantinaya alındı.
21.06.2020 14:38 | Son Güncelleme: 21.06.2020 15:11
Uşak'ın Sivaslı ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 1 köy karantinaya alındı.
Sivaslı Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla bugün 06.00 itibarıyla karantinaya alınan Cinoğlu köyüne giriş ve çıkışların jandarma ekiplerince kontrol edildiği kaydedildi.
Karantinaya uymayanlara 3 bin 150 lira para cezası verileceği, karantinanın süresinin hastalığın seyrine göre belirleneceği belirtildi.
Kaynak: AA