Bir köy daha karantinaya alındı
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Bir köy daha karantinaya alındı

21.11.2020 16:51 | Son Güncelleme: 21.11.2020 16:51
Bir köy daha karantinaya alındı

Sivas'ın Suşehri ilçesi Bostancık köyü, Covid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Sivas'ın Suşehri ilçesi Bostancık köyü, Covid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Sivas Valiliği sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "İlimiz Suşehri ilçesi Bostancık köyü için İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca karantina kararı alınarak, 22.11.2020 tarih ve 00.01 saat itibariyle köye giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır" ifadelerine yer verildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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