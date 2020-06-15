Bir Köpeğin Fantastik Hikayesi Filmi
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Marona, hayatı boyunca karşılaştığı insanlar üzerinde derin izler bırakan bir köpektir. Talihsiz bir kaza geçiren Marona, kazanın ardından yaşadığı tüm evleri ve deneyimleri düşünmeye başlar. Hafızasında geçmişe yolculuk eden Marona, yavru olduğu zamanlardan başlayarak koşulsuz olarak sevdiği sahiplerinin hayatına nasıl dokunduğunu fark eder.
Yönetmen: Anca Damian
Senaryo: Anca Damian, Anghel Damian
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: L'Extraordinaire Voyage de Marona
Yapımcı Firma: Bir Film
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Fransa, Romanya, Belçika
Orijinal Dili: Rumence, Fransızca
Filmin Süresi: 92 dk.
Dağıtıcı Firma: Başka Sinema
Vizyon Tarihi: 01.01.2070
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Kaynak: InterSinema.com