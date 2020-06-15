Bir Köpeğin Fantastik Hikayesi Filmi

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Marona, hayatı boyunca karşılaştığı insanlar üzerinde derin izler bırakan bir köpektir. Talihsiz bir kaza geçiren Marona, kazanın ardından yaşadığı tüm evleri ve deneyimleri düşünmeye başlar. Hafızasında geçmişe yolculuk eden Marona, yavru olduğu zamanlardan başlayarak koşulsuz olarak sevdiği sahiplerinin hayatına nasıl dokunduğunu fark eder. Yönetmen: Anca Damian Senaryo: Anca Damian, Anghel Damian Filmin Türü: Animasyon Orijinal Adı: L'Extraordinaire Voyage de Marona Yapımcı Firma: Bir Film Yapım Yılı: 2019 Yapım Ülkesi: Fransa, Romanya, Belçika Orijinal Dili: Rumence, Fransızca Filmin Süresi: 92 dk. Dağıtıcı Firma: Başka Sinema Vizyon Tarihi: 01.01.2070 Bir Köpeğin Fantastik Hikayesi Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın. Kaynak: InterSinema.com