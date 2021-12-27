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Bir kıvılcım evi yaktı

Bir kıvılcım evi yaktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bacadan sıçrayan kıvılcımlar, yangına sebep oldu.

BURSA (İHA) - Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bacadan sıçrayan kıvılcımlar, yangına sebep oldu. Kumaşların alev almasıyla yayılan yangın, bina sahiplerine korku dolu anlar yaşattı.

Edinilen bilgiye, dün akşam saat 22.00 sıralarında Koşuboğazı Mahallesi'nde iki katlı bir binada çıktı. Bakıcıların kaldığı bir tavukhane lojmanının bacasından düşen kıvılcım, birinci katta bulunan kumaş toplarını alevlendirdi. Kısa sürede yayılan yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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Bir kıvılcım evi yaktı

Bir kıvılcım evi yaktı

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