"Bir kitap, bir umut" ile cezaevleri okuyacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

"Bir kitap, bir umut" ile cezaevleri okuyacak

'Bir kitap, bir umut' ile cezaevleri okuyacak
Habermetre - Haberler | Toplum

Ceza İnfaz Kurumu'ndaki tutuklu ve hükümlülere okuma alışkanlığı kazandırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla Adalet Bakanlığınca Türkiye genelinde düzenlenen kitap bağış kampanyasına 231 bin 627 kitap bağışı yapıldı.

Ceza İnfaz Kurumu'ndaki tutuklu ve hükümlülere okuma alışkanlığı kazandırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla Adalet Bakanlığınca Türkiye genelinde düzenlenen kitap bağış kampanyasına 231 bin 627 kitap bağışı yapıldı.

Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca "Bir Kitap, Bir Umut" sloganıyla 31 Mayıs'ta Türkiye genelinde başlatılan ceza infaz kurumu kütüphaneleri için kitap bağış kampanyası tamamlandı. Bu kapsamda ülke genelindeki adliyelerde açılan 216 stantta ve Ankara Adalet Sarayı, Ankara Batı Adalet Sarayı, İstanbul Bakırköy Adalet Sarayı, İstanbul Anadolu Adalet Sarayı, İstanbul Adalet Sarayı Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz Yerleşkesi, İzmir Bayraklı Adalet Sarayı, İzmir Karşıyaka Adalet Sarayına yerleştirilen kitap kumbaralarında 231 bin 627 kitap toplandı. Vatandaşlar ve yayınevlerinin de destek verdiği kampanya dahilinde toplanan kitaplar, hükümlü ve tutuklular için yayın sayısının yetersiz olduğu ve yeni açılan ceza infaz kurumlarındaki kütüphanelere gönderilecek.

"Adalet Bakanı Gül'den kitap bağışına destek"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, kitap bağış kampanyasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kampanyaya destek verenlere teşekkür etti. Gül, paylaşımında, "'Bir kitap, bir umut' diyerek ceza infaz kurumu kütüphaneleri için düzenlediğimiz kampanyaya destek veren tüm kitap dostlarına, belediyelerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu anlamlı kampanyada emeği geçen personelimizi, yargı mensuplarını kutluyorum" ifadelerine yer verdi.

Kitap bağış kampanyasının tanıtımında Bakanı Gül, Türk ve dünya klasiklerinden oluşan birçok eseri de ceza infaz kurumları kütüphaneleri için bağışlamıştı. AA

Tüm hakları saklıdır. Bu sitede yer alan yazı, haber, fotoğraf, video ve sair dokümanların, bireysel kullanım dışında izin alınmadan kısmen veya tamamen kopyalanması, çoğaltılması, kullanılması, yayımlanması ve dağıtılması kesinlikle yasaktır. Bu yasağa uymayanlar hakkında 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca yasal işlem yapılacaktır.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Tanju Özcan Ziya Selçuk Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Kylie Jenner Yıldız Tilbe Defne Samyeli
Spor Lionel Messi Okay Yokuşlu Çağlar Söyüncü Hakan Çalhanoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
"Bir kitap, bir umut" ile cezaevleri okuyacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.9.2021 09:59:06. #1.14#

title