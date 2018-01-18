Diyarbakır'ın Kayapınar İlçesinde başlatılan Bir Kitap Bin Dünya Projesi'nde dereceye giren öğrenci, öğretmen ve okullara ödül verildi.

Kayapınar Belediye Başkanı Ozan Balcı, Kayapınar Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende, kitap okuma alışkanlığını teşvik etmek amacıyla bir süre önce Bir Kitap Bin Dünya Projesi'ni başlattıklarını söyledi.

Kitap okumanın önemine değinen Balcı, şöyle konuştu:

"Kitap okuma özel zaman ayrılacak bir faaliyettir. Gayemiz de çocuklarımızı çok sevdiğimiz için onlara kitap okuma alışkanlığını kazandırmaktır. Kitap okuyup da başarısız olan bir çocuk görmedim. Kütüphanelerimize mayıs ayının sonuna kadar 400 bin kitap kazandırmış olacağız. Dünyanın ve Türkiye'nin alanında en iyi yazarlarının kitapları da bu kütüphanelerde yer alacak. Bütün okullara zenginleştirilmiş kütüphane yapıyoruz."

Konuşmaların ardından dereceye giren 105 öğrenci, 12 öğretmen ve 6 okul müdürüne ödülleri verildi.