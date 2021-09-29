İSTANBUL (İHA) - Bir kısmı kuruyan Alibeyköy Barajı film seti oldu

Barajın kuruyan kısmını sete çeviren ekip, reklam filmi çekti

Mega kent İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 51.37'ye düştü

Suların çekildiği alanda çölü andıran görüntüler drone tarafından havadan görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul'da sonbahar yağışlarının etkili olmamasıyla su seviyesi düşen Alibeyköy Barajı'nın kuruyan kısmı film seti oldu. Barajın adete çöle kısmını sete çeviren ekip, reklam filmi çekti. Suların çekilmesiyle Mağlova Su Kemeri tamamen ortaya çıkarken, çölü andıran manzara drone ile havadan görüntülendi.

İstanbul'da sonbahar aylarında beklenen yağmur etkili olmayınca barajlardaki doluluk oranı da azaldı. İSKİ'nin verilerine göre mega kent İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 51.37'ye düşerken Alibeyköy Barajı'nda bu oran Eylül ayı itibariyle yüzde 21.05 seviyesine kadar geriledi. Barajın su seviyesi gerilemeye devam ederken, bir kısmı kuruyan baraj film seti oldu. Barajın kuruyan kısmını sete çeviren ekibin, burada reklam filmi çektiği görüldü.

Film setine dönen baraj havadan görüntülendi

Sonbahar yağmurunun etkili olmamasıyla bir kısmı adeta çöle dönen baraj havadan görüntülendi. Suların çekildiği alanda kurumuş ağaçlarla çölü andıran görüntüler, korkunç tabloyu gözler önüne serdi. Baraj suları çekilince Mağlova Su Kemeri tamamen ortaya çıktı. Görüntülerde baraj çevresinde reklam filmi çekenler de dikkat çekti.