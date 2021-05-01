Bir kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı
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Bir kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı

Bir kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir kişiyi ağır yaralayan zanlı tutuklandı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir kişiyi ağır yaralayan zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Sarısakal Mahallesinde 18 Nisan günü meydana geldi. İddiaya göre, M.S. (30) Sarısakal Mahallesinde tabancayla vuruldu. Olayın ardından yaralı hastaneye kaldırılırken Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda olayı O.Ö. (22) isimli şahsın gerçekleştirildiği belirlendi. Polis zanlıyı belirledikten sonra 1 Mayıs günü Namık Kemal Mahallesine yaptığı operasyonla yakaladı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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