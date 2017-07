Bir Kişiyi Bıçaklayan Şahıs Tutuklandı

Adıyaman'da, bir kişiyi bıçaklayarak ağır yaralayan daha sonra gizlendiği bahçede polisler tarafından yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Altınşehir Mahallesi Adıyaman Üniversitesi yakınlarında bulunan alt geçitte M.Y., ile H.P., arasında bilinmeyen nedenlerden dolayı tartışma yaşandı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan kavgada M.Y., yanında bulundurduğu bıçak ile H.P'yi yaraladı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan H.P., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken H.P'yi bıçaklayan M.Y., ise olay yerinden hızla kaçtı. Hastanede tedavi altına alınan H.P'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken M.Y., ise Yeni Sanayi Mahallesinde bulunan bir ikametin bahçesinde gizlenirken Asayiş Şube Müdürlüğü polis ekiplerince yakalandı. Yakalanan şahıs tamamlanan ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN