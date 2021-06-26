Bir kişinin yaşadığı evi yaktığı iddia edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bir kişinin yaşadığı evi yaktığı iddia edildi

Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz - Haberler | Güncel

Kilis'te, bir kadının yaşadığı evi ateşe verdiği ileri sürüldü.

Kilis'te, bir kadının yaşadığı evi ateşe verdiği ileri sürüldü.

İddiaya göre, eşi M.B. ile boşanma aşamasında olan N.B, Atatürk Mahallesi'ndeki evlerini ateşe verdi.

Evden dumanların yükselmesiyle çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

Dumandan etkilenen N.B. ise sağlık ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bir kişinin yaşadığı evi yaktığı iddia edildi
Bir kişinin yaşadığı evi yaktığı iddia edildi
Bir kişinin yaşadığı evi yaktığı iddia edildi
Bir kişinin yaşadığı evi yaktığı iddia edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

Bingöl'de 14 gün sonra aynı yerde orman yangını! 10 kilometrelik alana yayıldı
Bingöl'de 14 gün sonra aynı yerde orman yangını! 10 kilometrelik alana yayıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Deniz Poyraz Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Brad Pitt Şevval Şahin Kerem Kamışlı Mehmet Ali Erbil
Spor Metin Oktay Şenol Güneş Yiğit Şardan Burak Yılmaz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bir kişinin yaşadığı evi yaktığı iddia edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.6.2021 20:03:44. #1.16#

title