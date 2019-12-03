: Bir kişinin silahla yaralanmasına neden olan şüpheli tutuklandı

03.12.2019 14:46 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:48

Van'da yaşanan kavga sırasında çevreye ateş ederek bir kişinin yaralanmasına neden olan şüpheli tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İpekyolu ilçesine bağlı Şerefiye Mahallesi'ndeki bir iş yerinin önünde "ateşli silahla yaralama" olayı yaşandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince olayla ilgili yürütülen çalışma kapsamında ifadesi alınan iş yeri sahibi R.A, N.A. ile yanındaki 3 kişi arasında çıkan sözlü tartışmanın kavgaya dönüştüğünü, N.A'nın çevreye silahla rastgele ateş etmesi sonucu, olayla ilgisi bulunmayan F.B'nin bacağından yaralandığını anlattı.

Ekiplerin yaptığı araştırmalar sonucu yakalanan N.A, işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Yaşanan olay, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: AA

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