Bir kişinin otomobilde ölü bulunmasına ilişkin 2 tutuklama
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Bir kişinin otomobilde ölü bulunmasına ilişkin 2 tutuklama

Konya'nın Ilgın ilçesinde bir kişinin otomobilde ölü bulunmasına ilişkin soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

02.06.2020 01:15 | Son Güncelleme: 02.06.2020 01:19

Konya'nın Ilgın ilçesinde bir kişinin otomobilde ölü bulunmasına ilişkin soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, otomobilde ölü bulunan Şahin Topuz'un (35) otopsi raporunda, ölümün kaza kaynaklı olmadığı belirlenince gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.K. (38) ve B.K.(40) çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer şüpheliler M.K. (36) A.K. (71) ile T.A. (43) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zanlıların, Şahin Topuz'un kayınbiraderleri dolduğu öğrenildi.

Kaza süsü vermek istemişler

Topuz'un, Yunak ilçesi Hursunlu Mahallesi'ndeki yaylada öldürüldükten sonra kaza süsü verilmek üzere, Ilgın İlçesi Çobankaya Mahallesi yakınlarında 32 AR 826 plakalı otomobille uçuruma bırakıldığı belirlendi.

Çobankaya Mahallesi yakınlarında yol kenarındaki 32 AR 826 plakalı otomobili fark eden çevredekiler, durumu jandarma ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirmiş, ekipler, araçta bir kişinin hareketsiz yattığını belirlemişti.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemenin ardından yaşamını yitirdiği belirlenen kişinin Şahin Topuz olduğu tespit edilmiş, Topuz'un cesedi, otopsi için Konya Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti.

Otopside, Topuz'un vücudundan mermi çekirdekleri çıkarılmış, jandarma 5 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Bir kişinin otomobilde ölü bulunmasına ilişkin 2 tutuklama

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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