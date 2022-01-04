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Bir kişinin öldüğü silahlı kavgada 1 tutuklama

Bir kişinin öldüğü silahlı kavgada 1 tutuklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde çıkan ve bir kişinin hayatını kaybetmesi ile neticelenen silahlı kavgada gözaltına alınan şüphelilerden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi, 4'ü serbest bırakıldı.

KARAPÜRÇEK, SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde çıkan ve bir kişinin hayatını kaybetmesi ile neticelenen silahlı kavgada gözaltına alınan şüphelilerden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi, 4'ü serbest bırakıldı.

Olay, dün gece saatlerinde Karapürçek ilçesi Çeşmebaşı Mahallesinde meydana gelmişti. İsa Kara (27) ve A.Y. ile aralarında husumet bulunan A.Ç. (30), E.Ç. (24), B.Ç. (22), S.Ç. (21) ve O.Ç. (20) isimli şahıslar arasında silahlı kavga çıkmıştı. Olay esnasında silah ile vurularak yaralanan Kara, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Jandarma ekiplerince olaya karıştığı değerlendirilen 5 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmada tamamlanan işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Ç., tutuklanarak Sakarya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edilirken, diğer 4 şüphelinin ise serbest bırakıldığı öğrenildi. - SAKARYA

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