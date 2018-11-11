Karşıya Geçmek İsteyen Kadın Minibüsün Altında Kaldı! O Anlar Kamerada

İzmir'in Buca ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken minibüsün çarptığı Ayşe Şahinoğlu (51), hayatını kaybetti. Kazanın ardından gözaltına alınan minibüs sürücüsü FA., tutuklandı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTERKEN MİNİBÜS ÇARPTI

Kaza, Çarşamba günü saat 06.30 sıralarında, Buca Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi. İşçi olarak çalıştığı fabrikadaki işine gitmek için evden çıkan Ayşe Şahinoğlu'na, yolun karşısına geçmek isterken plakası öğrenilemeyen F.A. yönetimindeki minibüs çarptı.

KURTARILAMADI

Yaralanan Şahinoğlu, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Şahinoğlu, buradaki müdahalelere karşın kurtarılamadı.

MİNİBÜS ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI

Kazanın ardından gözaltına alınan minibüs sürücüsü FA., tutuklandı.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Bu arada kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Şahinoğlu'nun çarpışmanın etkisiyle yere düştüğü ve minibüsün altında ezildiği görülüyor.