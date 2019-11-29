Bir kişinin öldüğü kavganın zanlıları yakalandı
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Bir kişinin öldüğü kavganın zanlıları yakalandı

Şanlıurfa'da 1 kişinin hayatını kaybettiği kavgaya karışan 6 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

29.11.2019 18:12 | Son Güncelleme: 29.11.2019 18:16
Bir kişinin öldüğü kavganın zanlıları yakalandı

'da 1 kişinin hayatını kaybettiği kavgaya karışan 6 kişi tarafından gözaltına alındı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı.


Haliliye ilçesinde Müslüm Akkuş isimli gencin ölümüyle sonuçlanan kavgaya karışanları tespit etmek için çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği görevlileri, aynı bekar evinde kaldıkları belirlenen M.Z. (24), S.E.A. (24), M.K. (22), S.K. (24), V.M. (25) ve M.K.'yı (27) gözaltına aldı. Şahısların yakalandığı evde yapılan aramada olayda kullanılan tüfek de ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.Z. ve S.K. "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, S.E.A., M.K., V.M. ve M.K. adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
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