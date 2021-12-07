Bir kişinin öldüğü kavgada 4 kişi tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bir kişinin öldüğü kavgada 4 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Bir kişinin öldüğü kavgada 4 kişi tutuklandı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yabancı uyruklu şahıslar arasında çıkan ve 1 kişinin hayatını kaybetmesi ile neticelenen kavga sonrasında gözaltına alınan 4 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yabancı uyruklu şahıslar arasında çıkan ve 1 kişinin hayatını kaybetmesi ile neticelenen Kavga sonrasında gözaltına alınan 4 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Adapazarı'nda bulunan Aziz Duran Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu iki grup arasında tartışma çıkmış, olayda bıçakla yaralanan H.F. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan 4 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

Arazi anlaşmazlığı yüzünden kıraathanede savaş çıktı! Korku dolu anlar kamerada

Arazi anlaşmazlığı yüzünden kıraathanede savaş çıktı! Korku dolu anlar kamerada

 Son dakika! Dehşete düşüren kavga kamerada... Tarla tartışmasında silahlar, sandalyeler, yumruklar havada uçuştu

Son dakika! Dehşete düşüren kavga kamerada... Tarla tartışmasında silahlar, sandalyeler, yumruklar havada uçuştu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title