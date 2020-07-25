Bir kişinin öldüğü, bir kişinin de yaralandığı kavganın zanlısı yakalandı Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, bir kişinin öldüğü, bir kişinin de yaralandığı silahlı kavganın kaçan zanlısı gözaltına alındı.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, bir kişinin öldüğü, bir kişinin de yaralandığı silahlı kavganın kaçan zanlısı gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi ilçesine bağlı Soğanlı Mahallesi 4. Yardım Sokak'taki bir evde, kızının beraber yaşadığı Savaş Güneş'i (26) silahla yaralayan ve babası Ecevit Güneş'i (45) öldürdükten sonra kaçan Murat K'yi yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmalar sonucu yeri tespit edilen Murat K. gözaltına alınarak emniyete getirildi. Buradaki ifadesinin ardından şüpheli adliyeye sevk edildi. Olay Savaş Güneş ile birlikte yaşayan kızı C.K'nin yanına giden baba Murat K, burada Savaş ve babası Ecevit Güneş ile tartışmaya başlamıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Murat K, tabancayla Ecevit ve Savaş Güneş'e ateş etmişti. Ecevit Güneş başı, Savaş Güneş de vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanmış, Murat K. kaçmıştı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Ecevit Güneş müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Kaynak: AA