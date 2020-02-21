Bir kişinin cep telefonunu gasbettikleri iddia edilen 3 şüpheli yakalandı

21.02.2020 12:20 | Son Güncelleme: 21.02.2020 12:20

Samsun'un Canik ilçesinde bir kişinin cep telefonunu gasbettikleri iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İddiaya göre, Y.K, daha önceden görüştüğü T.G. isimli kadına mesaj atarak buluşmak istedi.

Derecik Mahallesi'ndeki kırsal alanda T.G. ile buluşan Y.K'ye S.A'nın kullandığı otomobil çarptı.

Yere düşen Y.K'ye araçta bulunan S.S. de inerek av tüfeğinin dipçiğiyle vurdu. Daha sonra ağaçlık alana götürülen Y.K'ye T.G. de biber gazı sıktı.

Y.K'nin cep telefonunu gasbeden şüpheliler, ardından olay yerinden kaçtı.

Şikayet üzerine Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, T.G, S.A. ve S.S'yi yakaladı.

"Silahlı tehdit, yağma ve kasten yaralama" iddiasıyla gözaltına alınan şüpheliler, jandarmaya götürüldü.

Ekipler, Y.K'nin cep telefonunu ise kırılmış halde olay yeri yakınlarında buldu.

Kaynak: AA