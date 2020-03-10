Bir kişi uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü
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Karakoyunlu, Aralık, Banka, Iğdır, Güncel

Bir kişi uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü

Iğdır'da motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğrayan bir kişi hayatını kaybetti.

10.03.2020 15:31 | Son Güncelleme: 10.03.2020 15:32
Bir kişi uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü

Iğdır'da motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğrayan bir kişi hayatını kaybetti.

Para çekmek için Karakoyunlu ilçesindeki Iğdır-Aralık kara yolu yakınında yer alan bir banka şubesinin önüne gelen Yakup Tutka, arkasından yaklaşan motosikletteki 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı.

İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolü sonucu Tutka'nın yaşamını yitirdiği bildirildi.

Tutka'nın cesedi, polisin incelemesi sonrası Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Motosikletle kaçan 2 zanlının yakalanması için polis ve jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

Bir kişi uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü

Kaynak: AA

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Bir kişi uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü

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