Bir kişi tartıştığı kayınbiraderini tabancayla yaraladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bir kişi tartıştığı kayınbiraderini tabancayla yaraladı

AA / Murat Asil - Haberler | Güncel

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kişi, tartıştığı kayınbiraderini tabancayla yaraladı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kişi, tartıştığı kayınbiraderini tabancayla yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Ziya Gökalp Mahallesi Vedat Sokak'ta, Halil İbrahim T, kendisiyle görüşmeye gelen boşanma aşamasındaki eşinin babası M.G. ve kayınbiraderi S.B. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Halil İbrahim T. tabancayla kayınbiraderine ateş etti. Bacağından yaralanan S.B. sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan zanlı, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Bir kişi tartıştığı kayınbiraderini tabancayla yaraladı

Bir kişi tartıştığı kayınbiraderini tabancayla yaraladı

Bir kişi tartıştığı kayınbiraderini tabancayla yaraladı

Bir kişi tartıştığı kayınbiraderini tabancayla yaraladı
AA / Murat Asil - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Adnan Menderes Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Bensu Soral Amelia Hamlin Serenay Sarıkaya
Spor Arda Turan Stefan Kuntz Rıza Çalımbay Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bir kişi tartıştığı kayınbiraderini tabancayla yaraladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.09.2021 01:12:54. #1.17#