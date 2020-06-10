Bir kişi tartıştığı kardeşini silahla vurdu Arnavutköy'de bir kişi, uyuşturucu madde kullandığı iddiasıyla tartıştığı kardeşini silahla vurarak ağır yaralanmasına neden oldu.

Arnavutköy'de bir kişi, uyuşturucu madde kullandığı iddiasıyla tartıştığı kardeşini silahla vurarak ağır yaralanmasına neden oldu.

Arnavutköy ilçesi Merkez Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Bilal G. (45), iddiaya göre uyuşturucu madde kullandığı öne sürülen kardeşi Sinan G. (40) ile tartıştı. Bir süre sonra büyüyen tartışmada Bilal G., kardeşi Sinan G'yi sol göğüs ve sağ bacağından silahla vurarak yaraladı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaralı kardeşinin başından ayrılmayan şüpheliyi gözaltına aldı.

Ağır yaralanan ve hayati tehlikesi olduğu belirtilen Sinan G. hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu arada emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, şüpheli Bilal G'nin ifadesinde uyuşturucu kullandığını iddia ettiği Sinan G'nin uyuşturucudan herhangi bir suç kaydının olmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA