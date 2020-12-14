Bir kişi tartıştığı eşini ve baldızını bıçakla yaraladı
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Bir kişi tartıştığı eşini ve baldızını bıçakla yaraladı

14.12.2020 16:28 | Son Güncelleme: 14.12.2020 16:33

Karaman'da bir kişi tartıştığı eşini ve baldızını bıçakla yaraladı.

Karaman'da bir kişi tartıştığı eşini ve baldızını bıçakla yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Sümer Mahallesi 1204 Sokak'ta ikamet eden 2 çocuk sahibi Deniz D. (24) ve Cansu D.(20) çifti arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, Deniz D, eşi Cansu D. ve kavgayı ayırmaya çalışan baldızı Meliha Nur K'yı (18) bıçakla yaraladı.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Deniz D. ise olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Bir kişi tartıştığı eşini ve baldızını bıçakla yaraladı
Bir kişi tartıştığı eşini ve baldızını bıçakla yaraladı
Bir kişi tartıştığı eşini ve baldızını bıçakla yaraladı
Bir kişi tartıştığı eşini ve baldızını bıçakla yaraladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özünal

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