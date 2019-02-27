Bir Kişi Ölmüştü! Üç Yıl Sonra Konuşacak

ŞUBAT 2016'da Berlin'in merkezindeki Kurfürstendamm Caddesi'nde gece yarısı otomobilleriyle yarış yapan iki sürücü, saate 170 kilometre hızla 69 yaşındaki emekli bir sürücünün cipine çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen cipin içindeki sürücü, hayatını kaybetmişti. Yakalanan iki hız meraklısı, hem polis hem savcı hem de mahkemedeki ilk yargılanmalarında ifade vermemişlerdi. Mahkeme ise iki sanığa kasten adam öldürmekten ömür boyu hapis cezası vermişti. Almanya'da ilk kez otomobilleriyle yarış yaparak ölüme yol açanlara ömür boyu hapis cezası verilmişti.

Savunma avukatlarının temyiz başvurusu üzerine davanın yeniden görülmesi kararlaştırılmıştı. İkinci kez yargılanan sanıklardan Marwin N., avukatı aracılığıyla mahkeme başkanına ikinci yargılamanın dördüncü duruşmasında ifade vermek istediğini iletti. 5 Mart'ta görülecek beşinci duruşmada 27 yaşındaki Marwin N.'nin nasıl bir ifade vereceği merak konusu. Kosovalı diğer sanık 30 yaşındaki Hamdi H.'nin suç ortağının vereceği ifadeyle zor duruma düşeceği tahmin ediliyor. Çünkü 69 yaşındaki sürücünün cipine Hamdi H.'nin kullandığı otomobil çarpmıştı.