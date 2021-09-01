Bir kişi, küfrettiği iddiasıyla Fethiye Belediye Başkanı hakkında suç duyurusunda bulundu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan Serkan Yılmaz, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca hakkında telefonda uzun süre kendisine küfrettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan Serkan Yılmaz, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca hakkında telefonda uzun süre kendisine küfrettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Fethiye Adliyesine giderek suç duyurusunda bulunan Yılmaz, AA muhabirine, Fethiye'de basketbol takımının kötü bir yönetimi olduğu için ligden düştüğünü, bu nedenle kulübün kapanmaya kadar gittiğini söyledi. Belediye takımı olduğu için Başkan Alim Karaca'dan bilgi istediklerini belirten Yılmaz, "Ancak Başkan ne kamuoyuna ne taraftarlara açıklama yapmadı. Borç batağına giren kulübün sponsoru da bıraktı. Ancak Başkan bize her seferinde açıklama yapmaktan kaçındı." dedi.

"Engelsiz Hayat" isimli projesi hazırladıklarını ve bir televizyon kanalında yapılan canlı yayına bağlanan Belediye Başkanı'nın yayında söz verdiği tekerlekli sandalyeleri de teslim etmediğini iddia eden Yılmaz, şunları söyledi:

"5 ay sonra belediyenin önünde kendi belirlediği kişilere tekerlekli sandalye dağıtarak örnek davranış diye benim yaptığım projeyi kendine mal etti. Ben de buna sosyal medya üzerinden tepki gösterdim. Buradan da çok üstüme geldi. Bana 6 Temmuz'da 'Haddini aşma, bu işlere karışma.' diye tehdit mesajları attı. Ben çok fazla üstüne gitmedim, konuyu kapattım. Daha sonra 27 Ağustos'ta 'Seni son kez uyarıyorum.' diye tekrar mesaj attı. Ben de kendisine 'ben taraftarım, kulübümüz elden gidiyor, kulüp kapanıyor, kulübe sahip çıkın.' diye yazdıktan sonra beni Messenger üzerinde sesli ve görüntülü aradı. Açar açmaz küfretmeye başladı. Ben de elimde kanıt olsun diye arkadaşların telefonuyla 12 dakika 50 saniye kaydettim. Bütün bu küfürleri hepsini mahkemeye verdim. Savcılığa suç duyurusunda bulundum, avukatlarım takip ediyor. Suç duyurusunda bulunduktan sonra Karaca'nın etrafındaki insanlar tarafından tehdit almaya başladım. Bunun için de koruma ve uzaklaştırma talebinde bulundum."

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ise konunun yargıya intikal ettiğini, kendisinin de şikayetçi olduğunu belirterek "Ben de elimdeki delil ve belgeleri mahkemeye sunacağım. İlerleyen günlerde her şey açığa çıkacak." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Yılmaz