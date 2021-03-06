Bir kişi evinin damında ölü bulundu
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Bir kişi evinin damında ölü bulundu

06.03.2021 13:25 | Son Güncelleme: 06.03.2021 13:29

Adana'da bir kişi evinin damında yakınları tarafından ölmüş halde bulundu.

Adana'da bir kişi evinin damında yakınları tarafından ölmüş halde bulundu.

Merkez Yüreğir ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde yaşayan Bünyamin D'den (29) haber alamayan yakınları, evi kontrol etmeye gittiklerinde damda gencin cansız bedenini buldu.

Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cenaze, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Bir kişi evinin damında ölü bulundu
Bir kişi evinin damında ölü bulundu
Bir kişi evinin damında ölü bulundu
Bir kişi evinin damında ölü bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

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