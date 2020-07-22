Bir kişi evinde ölü bulundu
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Bir kişi evinde ölü bulundu

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

22.07.2020 01:21 | Son Güncelleme: 22.07.2020 02:14

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Mevlana Mahallesi Barış Manço Caddesi'ndeki bir apartman dairesinde yaşayan 76 yaşındaki Metin K'yi hareketsiz gören yakınları, durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri, Metin K'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Metin K'nin kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belirlenecek.

Bir kişi evinde ölü bulundu

Kaynak: AA

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