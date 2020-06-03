Bir kişi evinde ölü bulundu
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Bir kişi evinde ölü bulundu

Adıyaman'da bir kişi evinin damında ölü bulundu.

03.06.2020 21:16 | Son Güncelleme: 03.06.2020 21:20

Adıyaman'da bir kişi evinin damında ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde oturan Hamza Taştan (38), 3 katlı evinin damında hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekibi, yaptığı kontrolde şahsın öldüğünü belirledi.

Taştan'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, Taştan'ın bazı yakınları evinin önünde sinir krizi geçirdi.

Bir kişi evinde ölü bulundu

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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