Bir kişi başından vurulmuş halde ölü bulundu
Bursa'nın Gemlik ilçesinde yalnız yaşayan bir kişi, evinde başından vurulmuş halde ölü bulundu.
30.05.2020 16:42 | Son Güncelleme: 30.05.2020 16:47
Bursa'nın Gemlik ilçesinde yalnız yaşayan bir kişi, evinde başından vurulmuş halde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, İstiklal Caddesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Nejat Kadri Erkmen'den (66) haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.
Eve giren ekipler, Erkmen'i başından vurulmuş halde buldu. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, bir de silah buldu.
Erkmen'in cesedi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kaynak: AA