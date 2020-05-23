Bir kişi anne ve babasını bıçaklayarak öldürdü
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Bir kişi anne ve babasını bıçaklayarak öldürdü

Isparta'da anne ve babasını bıçaklayarak öldüren kişi gözaltına alındı.

23.05.2020 15:30 | Son Güncelleme: 23.05.2020 15:34

Isparta'da anne ve babasını bıçaklayarak öldüren kişi gözaltına alındı.

İddiaya göre, Ramazan A. (44), Yayla Mahallesi'nde birlikte yaşadığı babası Nizamettin (79) ve annesi Seher A. (71) ile ekmek alma meselesi yüzünden tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Ramazan A, anne ve babasını bıçakladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, çiftin hayatını kaybettiğini belirledi.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor. Çiftin cenazesi, hastane morguna kaldırıldı.

Bir kişi anne ve babasını bıçaklayarak öldürdü

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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