Bir kilimin etrafından hayali cihana

27.02.2020 15:15 | Son Güncelleme: 27.02.2020 15:15

Yağcıbedir Kültür Yolu Projesi için çalıştay yapıldı

Ülkemizin tutkalının kültür, sanat, edebiyat, olduğuna dikkat çekildi. Ülkelerin topla, tüfekle alınabileceği ama ülkelerin yaşama heyecanının geçmişe bağlılık, kültürel zenginlik ve çeşitlilikle devam edebileceğine dikkat çekildi.

BERGAMA BELEDİYE BAŞKANI KOŞTU "BİZ BU PROJEYLE İLÇE SINIRLARINI KALDIRIYORUZ"

"Yağcıbedir Kültür Yolu" projesiyle ilçe sınırlarının dimağlardan kalktığına işaret eden Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Bu proje ile gönüllere giriyoruz. Mülki sınırlar, kültürel sınırları tayin edemez. Geçmişimizi bilmek, yöneticisi olduğumuz ayrıcalıklı şehirlerimizin tarihi ve kültürel mirasını korumak bizlerin asli görevlerinden biridir. Bu çalıştayla çizilecek yol haritasını; sahip olduğumuz mirası korumak, tanıtmak, gelecek nesillere aktarmak ve turizme entegre edebilmek için bir şans olarak görüyorum" dedi.

Bu çalıştay ve toplantılardan çıkan sonuçların tutacağı ışık ve yapılacak işbirliklerine de dikkat çeken Başkan Koştu; "Çalıştay sonucu bir turizm rotası oluşturulması ortak hedefimizdir. Bu noktadan sonraki adım ise yapılacak etkinlikleri geleneksel hale getirip, uluslararası boyuta taşımak olacaktır" dedi.

SINDIRGI BELEDİYE BAŞKANI YAVAŞ "YOK ASLINDA BİRBİRİMİZDEN FARKIMIZ"

Bu projenin Yağcıbedir köylerini bir araya getireceğini Yağcıbedir halısı etrafında dokunan bir halı misali ilmek ilmek birleşmenin sağlanacağına dikkat çeken Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, "Yörüğün sesi tek değildir. Ay yıldızlı bayrağımız için,bu topraklar için şehit olmayı göze alan herkes, Elhamdürillah bu vatanın öz evladıdır. İşte bu proje bizi kimlik, kültür ve mezhep ayrıştırması üzerinden yaralamak, bölmek isteyenlere en güzel cevaptır. Projemizin bu katkısı bizim için büyük değerdir. Tabiki bu kültür yolu projesi geliştikçe turizme açıldıkça, çalıştıkça vatandaşımıza artısı para kazanmak olacaktır. İlçe sınırlarımızı aşarak Türkiye'ye örnek olacak bir projenin adımlarını bugün Bergama'da Ev Sahibi Belediye Başkanımız Hakan Koştu ile birlikte atıyoruz" dedi.

Bergama Belediyesi ev sahipliğinde Haluk Elbe Toplantı Salonu'nda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, İzmir ve Balıkesir Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Güney Marmara Kalkınma Ajansı, Balıkesir Üniversitesi, Bergama, Dikili, Sındırgı, Bigadiç, İvrindi ve Kepsut Belediyeleri işbirliği ile yapılan Çalıştay sonucu "Yağcıbedir Kültür Yolu" Projesi yol haritası ve "Turizm Rotası" belirlenecek. Belediyeler öncülüğünde komisyonlar oluşturulup, Balıkesir Üniversite Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi çalıştayın moderatörü Halk Kültürü Uzmanı Prof. Dr. Ali Duymaz öncülüğünde Yağcıbedir Halısı ve kültürü üzerine alan çalışmaları, bilgi belge toplanması sağlanacak.

Kaynak: Bültenler